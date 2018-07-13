На Гусятинщині затримали рибного браконьєра

За результатами чергового рейду по боротьбі з браконьєрством Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області 12 липня 2018 року затримано о 03 год. ночі на р.Збруч біля с. Кокошинці мешканця смт. Сатанів Хмельницької області, який за допомогою дерев’яного човна та двох сіток по 60 метрів кожна, які відносяться до заборонених знарядь лову, незаконно добув 117 особин водних живих ресурсів (судак, щука, окунь, карась, йорж, плітка, раки), чим завдав збитки навколишньому природному середовищу на суму 10,2 тис.грн. Матеріали справи направлено до Гусятинського районного суду для прийняття рішення щодо накладення штрафу у розмірі від 340 до 680 грн і конфіскації знарядь і засобів вчинення правопорушення.

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