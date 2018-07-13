По Тернополю в дощ бігали двадцять фотографів

Три години на те, аби зробити фотографії на три задані теми “Секрет”, “Подих” і “Бункермуз”, близько двадцяти учасників і дощ. Ось основні складові фотокросу до Міжнародного дня фотографа від “Бункермузу”.

Ми вперше проводимо такий захід. Мені сподобався цей формат, учасникам теж. Попри погодні умови, обмеження в часі й темах, фотографам вдалося зробити цікаві світлини. Якщо будуть позитивні відгуки про захід, продовжуватимемо робити такі фотокроси, – каже арт-директорка “Бункермузу” Марічка Юрчак.

Це дуже класний конкурс. Я й не очікувала, що він буде такий глибокий: кожен із учасників по-своєму зрозумів та показав кожну тему. Я спочатку просто фотографувала, не думаючи, про те, що саме ілюструватиме світлина, а потім бачила, що ось це – секрет, це – подих. Був дощ, і спершу думала, що то завада, але зрозуміла, що треба з тим щось робити: так часто буває, коли очікуєш одного, а потім виходить інше, проте, коли змінюєш своє ставлення до обставин, то все вдається, – розповідає учасниця фотокросу Ольга Рагуцька

Найцікавіше було саме обмеження – вихопити вдалий сюжет на вулиці. Це хороша вправа на лаконічність та швидкість, – вважає Богдан Дікальчук.

Всі учасники заходу отримали привітання від “Бункермузу” та лимонад, а переможці вечерю від ресторану та призи від партнерів.

Анна Золотнюк.