На Тернопільщині відбулася наруга над Хрестом

Вночі з 5 на 6 липня зловмисники обікрали церкву Покрови Пресвятої Богородиці у селі Калинівка Зборівського району. Вкрадено найнеобхідніші літургійні речі: Євангелія, чаші, хрести, вінці, звукову апаратуру.

У Калинівці церква дерев’яна, збудована ще в 1927 році. Першими про крадіжку дізналися місцеві парафіянки.

– Жінки прийшли до церкви і побачили, що двері вибиті. В обід вони зателефонували і ледь не зі сльозами на очах повідомили: «Отче, двері у церкві розбиті». У храмі дерев’яні двері, очевидно, зловмисники підважили замок за допомогою лома і зайшли у середину. Вкрали практично все, що було в церкві: два Євангелія (одне старовинне на старослов’янській мові, датується 1928-29 рр.), хрести, нещодавно придбані вінці (лише один раз у них давали шлюб), ікони, звукову апаратуру (безшнурові мікрофони, озвучення). Навіть забрали маленькі мідні коробочки, де зберігалася олива для миропомазання при хрещенні новонароджених. А найприкріше те, що вкрадено дві чаші зі святими тайнами – тіло і кров Ісуса Христа. Відбулася наруга над Хрестом, потоптано і зневажено Христові заповіді, окрадено Господній дім, від чого ми почуваємося спустошеними і розчарованими. Християни цього зробити не могли, це якісь сатаністи, – із сумом розповів парох місцевого храму, отець Михайло Пиняга.

За словами очевидців, крадії теж дивилися у скриньки, де прихожани під час Богослужінь опускають пожертви, але грошей там не було, їх у храмі не зберігають.

– Гроші кладемо на рахунок, щоб у майбутньому зробити ремонт. Планували реставрувати внутрішню частину дерев’яного храму. З середини в деяких місцях деревогриз пошкодив дерево. Владика Теодор порекомендував реставратора з Унева, який уже приїздив до нас і розповів, що передусім треба зберегти дерево. Із Плугова привезли камінь-вапняк… І ось тепер маємо велику біду. Парафія наша маленька (в Калинівці всього 57 дворів, – авт.), переважно старші люди пенсійного віку, тому нам буде важко відновити вкрадені речі, – сказав отець Михайло.

Місцеві жителі до свого храму ставляться з особливою пошаною. Свого часу ззовні його оббили під старовину фальш-брусом, майстри, які реставрували Збаразький замок, виготовили мідний купол. Зовнішній вигляд церкви дуже гарний, планували зробити ще внутрішні роботи, і от прикрість сталася там, де її не чекали…

Як розповіли жителі Калинівки, у храм приїздила поліція, довго працювали експерти, навіть залучали собаку, яка по слідах вивела на дорогу, де власне і зловмисники, найпевніше, сіли з награбованим до автівки.

Місцеві не хотіли би когось бездоказово звинувачувати, але також розповіли цікаву історію, яка трапилась у селі за кілька днів до пограбування. Щороку в Калинівку 2 липня приїздять чехи. Під час Першої світової війни, 2 липня 1917 року, три чеських полки, які воювали в російській армії, зазнали у бою проти австрійського війська на полях біля Калинівки великих втрат (190 осіб). Їх поховано у спільній могилі за селом. Чехи вважають, що саме під Калинівкою їхнє військо отримало перше «хрещення» і тут не в останню чергу почала формуватися їхня держава. 101-річницю даного бою відзначили і цього року. В неділю, 2 липня, чехи, які, між іншим, у російсько-українській війні опосередковано підтримують саме нашого північного сусіда, ходили навколо церкви в Калинівці, потім несподівано стали бити у церковні дзвони. Хоча в них б’ють лише за певної нагоди або ж коли стається якесь лихо. В даному випадку це сталося без особливої причини. Ніхто зауваження чехам не робив, але для місцевих той вчинок гостей був досить дивним.

Парох місцевого храму, отець Михайло Пиняга, просить насамперед молитовної підтримки у відновлені храму, також закликає бути небайдужими, коли хтось матиме інформацію про вкрадені церковні речі, повідомити про це до церковного уряду і поліції.