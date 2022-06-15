На Кременеччині поліцейські спіймали злодія

Мешканець Кременця став фігурантом кримінального провадження в умовах воєнного стану, вчинивши крадіжку.

До поліції звернувся місцевий пенсіонер. Чоловік розповів, що з підсобного приміщення його будинку невідомий викрав ящик з побутовою хімією та інструменти.

В ході оперативно-пошукових заходів правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 39-річний кременчанин. Молодик в минулому вже неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців за протиправні вчинки.Крадій зламав замок на дверях підвалу та виніс усі цінні речі.

Крадене майно продав.

За фактом злочину розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.