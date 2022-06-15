Виплати жителям областей, де тривають бойові дії: хто на Тернопільщині отримає кошти

Виплати жителям областей, у яких тривають бойові дії, фінансує Міжнародний комітет Червоного Хреста. На програму передбачено майже два мільярди гривень. Про це повідомив речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко.

За його словами, ці гроші отримають 250 тисяч осіб.

“Кошти виділяють на людину. Тобто, якщо сім’я складається з кількох людей, то на кожного передбачена сума у розмірі 2 500 гривень. Ці кошти будуть виплачуватись упродовж трьох місяців. А ось критерії, за якими визначатимуть хто отримає ці кошти – розробляє Міністерство соціальної політики. Після того, як точно буде відомо, за якими критеріями люди відносяться до категорій найбільш постраждалих, найбільш вразливих категорій населення, можна буде вже предметно говорити, хто цю допомогу отримає”, – каже Олександр Власенко.