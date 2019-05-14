11 травня, у селі Лішня на Кременеччині висадили алею зі 103 молодих дубів. Ця цифра невипадкова, адже саме стільки людей втратила Тернопільщина в сучасній боротьбі за Незалежність України в зоні проведення АТО.

Створення алеї назавжди увіковічнить пам’ять про наших земляків-Героїв, спільна ідея родин загиблих і місцевої влади.

В такому історичному моменті брали участь Всеукраїнська організація родин загиблих “Єдина родина”, керівництво міста, району та області, г/о “Пласт Кременеччини”, працівники державного підприємства «Кременецьке лісове господарство», представники Кременецького лісотехнічного коледжу, духовенство – єпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло, архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор, митрофорний протоієрей Андрій Любунь.

Посадковий матеріал надали ДП «Кременецький лісгосп» та Кременецький лісотехнічний коледж. Разом із тим, кременецькі лісівники безпосередньо долучилися до корисної справи та допомогли посадити дерева.

Нехай ці дуби стануть святими дубами. Стануть зв’язком між небом і землею. Нехай вони проживуть все те життя, ту вічність, яку не дожили наші Герої.

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