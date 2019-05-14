На Тернопільщині чоловік помер від отруєння невідомою речовиною

Повідомлення про раптову смерть 38-річного жителя Тернопільського району надійшло до співробітників місцевого відділення поліції від медиків. Чоловік поступив у медзаклад напередодні з отруєнням, – пише сайт Досьє 102.

За словами матері померлого, її сину раптово стало погано після випитої пляшки спиртного, яку він придбав на ринку в Тернополі.

Лікарі намагалися врятувати життя молодому чоловікові та він, не приходячи до свідомості, помер.

Чим саме отруївся житель Тернопільського району, стане відомо після проведеної токсикологічної експертизи. Поліцейські проводять перевірку.

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