Наталія Присіч — гордість Тернопільського музичного училища

Випускниця Тернопільського музичного училища ім.С.Крушельницької, солістка-вокалістка Тернопільської обласної філармонії.

Народилася у місті Хоростків Гусятинського району Тернопільської області. Закінчила Хоростківську музичну школу у 1990 році по класу скрипки у Л.Башуцької. У 1991 році вступає на вокальний відділ до Тернопільського музичного училища ім.Соломіі Крушельницької в клас В.Болотної.

Після закінчення музичного училища у 1995 році, вступає на музично-педагогічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка. У 1997 році вступає на вокальний факультет Львівської державної музичної академії ім.М.В.Лисенка до класу професора, Народного артиста України І.Кушплера.

Під час навчання в академії бере участь у постановках опер: «Ноктюрн» М.Лисенка (Панночка), «Запорожець за Дунаєм» С.Гулака-Артемовського (Оксана), «Любовний напій» (Адіна).

Після закінчення академії з відзнакою у 2002 році Наталія Присіч розпочала свою творчу біографію на посаді солістки-вокалістки Тернопільської обласної філармонії.

Наталія Присіч володіє сильним лірико-драматичним сопрано діапазоном понад три октави. Її особливої краси тембр голосу поєднує вражаючу силу звучання, інструментальність, легкість, милозвучність органічність. Солістка майстерно демонструє витончене знання специфіки твору, проникливість виконання складних вокальних творів, що викликають у слухача шквал оплесків та емоцій. Їй властива індивідуальна інтерпретація, пошук сучасної виконавської концепції творів.

Солістка блискуче виконує арії з опер, оперет, мюзиклів та сарсуел, романси та вокальні цикли західноєвропейських та українських композиторів, неаполітанські та українські народні пісні. У репертуарі оперні партії Дж Верді, Дж.Пучіні, Дж Россіні, Г. Доніцетті, В.Белліні, П. Чайковського, М. Лисенка, С. Гулака-Артемовського.

Співачка з успіхом гастролює як в Україні, так і за її межами. Їй захоплено аплодували шанувальники вокального мистецтва Польщі, Німеччини, Югославії.

Наталія Присіч неодноразово виступала з сольними програмами у супроводі симфонічного і камерного оркестрів Тернопільської філармонії. Брала участь у звітному концерті Тернопільської області у Національній філармонії України імені М. В. Лисенка (м. Київ, 2003 р.).

Наталія Присіч неодноразово брала участь у творчих звітах Тернопільської області: «За честь твою і велич, Україно» (2004 р.); «Служба безпеки – це доблесть і честь» (2007 р.); «Осанна Україні» (2009 р.); у фестивалях: імені С. Ріхтера (м. Житомир, 2016 р.); імені П. Чайковського та Фон Мекк (м. Вінниця, 2014, 2016 рр.); у вечорах французької, чеської, італійської та української музики. Була запрошена до співпраці з відомими співаками, диригентами та музикантами (А. Авдієвським, М. Блаженко, М. Валевською, М. Губчуком, В. Гуцалом, І. Доскочем, Є. Корницьким, М. Крілем, І. Левенцем, С. П’ятничко, Б. Репкою, В. Семчишиним, Д. Сиверином, С. Черняком, В. Шагаєм, А. Шкурганом, В. Феленчаком).

Співачку знають як талановитого педагога. Вона викладала сольний спів у Тернопільській музичній школі № 1 імені В.Барвінського та Тернопільському державному музичному училищі імені С.Крушельницької.

За свою працю співачка неодноразово нагороджувалась грамотами, дипломами та подяками Тернопільської, Вінницької, Житомирської, Львівської обласних державних адміністрацій.

У репертуарі співачки п’ять оперних партій:

Віолетта («Травіата» Дж.Верді), Мімі, Мюзетта («Богема» Дж.Пуччіні), Наталка («Наталка-Полтавка» М.Лисенка), Оксана («Запорожець за Дунаєм» С.Гулака-Артемовського).

1993 р.- Лауреат першого всеукраїнського конкурсу солістів-вокалістів ім.Клима Чічки-Андрієнка (1-ша премія м.Тернопіль).

1993 р.- Лауреат конкурсу вокалістів західноукраїнського Полісся ім.Соломії Крушельницької та Олександра Мишуги (1-ша премія м.Рівне), та (1-ша премія за найкраще виконання українського романсу).

1994 р.-Лауреат конкурсу духовної та народної музичної спадщини України (1-ша премія).

1996 р.-Лауреат конкурсу «Нові імена України» (1-ша премія м.Київ).

2003 р.-Дипломант міжнародного конкурсу оперних співаків ім.Олени Образцової м.Санкт-Петербург.

2007 р.-Лауреат конкурсу-фестивалю «Синкопа…слово…па-де-де..»