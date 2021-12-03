На Тернопільщині чоловік травмувався, випавши з поїзда

Надзвичайний випадок стався 2 грудня на території залізничної станції, що в с. Цебрів Тернопільського району. Близько 16.30 годин, під час руху потяга №120 «Львів-Запоріжжя», з тамбура вагона випав чоловік.

Внаслідок падіння даного громадянина, з діагнозом «Закритий перелом лівої п’яткової кістки та забій грудної клітки», госпіталізовано в КНП «Зборівська міська лікарня». Як стало відомо «Погляду», 38-річний житель с. Красіно Криворізького району Дніпропетровської області випав з власної необережності в той момент, коли курив у тамбурі.