На Тернопільщині чоловік, який сильно побив двох людей, сяде за грати

Житель Підгаєччини, що завдав тяжких тілесних ушкоджень 2 хлопцям у с.Гнильче, перебуватиме під вартою, – повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Під процесуальним керівництвом Теребовлянської місцевої прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень 2 жителям Підгаєцького району.

Нагадаємо, подія трапилась 25.05.2020 року у с. Гнильче Підгаєцького району Тернопільської області.

Встановлено, що на дорозі біля автобусної зупинки місцевий житель, 1997 року народження, умисно завдав двом особам множинні удари дерев’яною палицею, руками та ногами в область голови, обличчя та тулуба, чим спричинив потерпілим тяжкі тілесні ушкодження. На даний час вони перебувають у лікарні.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України.

За принципової позиції прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застосування застави. Триває досудове розслідування.

Довідково: санкція статті Кримінального кодексу України за вчинення інкримінованого злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.