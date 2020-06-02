Ми часто чуємо, що в Європі люди можуть не знати прізвища свого президента чи прем’єр-міністра. Може і так?

Якщо люди справді там менше заполітизовані -то чому?

Викладу свою думку. Для цього наведу приклад.

Якщо наш годинник працює чітко -то ми на нього дивимось лише в міру потреби. А якщо він навіть трішки барахлить – то наша увага до годинника стає пристальною. Так і мені здається є з владою. А вона в нас не те що годинник мовчки барахлить, а діє галасливо-брехливо та ще й злодійкувато. Це все якраз привертає нашу увагу і заставляє знати щось про владу.

Наведу приклад багаторічної давності. Якось я підійшов до одного молодого депутата,який сидів на самому виході сесійної зали, тому його обминути було важко. Цей депутат під час сесії постійно грав ігри. Я його запитав: “Що робиш?”. Він мені відповів, що йому тут не цікаво. На це я йому зауважив: “А для чого ти йшов в депутати?” Його відповідь для мене була приголомшлива : “Політика – це бізнес, де ще немає конкуренції. Тому я тут!”.

ТАКІ СЛОВА МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ Я ПОЧУВ БАГАТО РОКІВ НАЗАД!

Що змінилось з того часу?

Скажу так. Конкуренція зросла, як до Верховної Ради так і до місцевих рад. Молоді команди змінюють одна одну, а з зростанням конкуренції нічого доброго не вийшло – появилась лише СЕРЙОЗНА КОРУПЦІЯ! При цьому кваліфікація і підготовка депутатів знижується від каденції до каденції. І в рамках країни найбільш моральною починає виглядати Рада 1990-94 років. Стає навіть дивно, бо хто на початку 90-х років міг подумати, що через 30-ть років ту Верховну Раду , серед якої домінувала сумнозвісна комуністична група 239 (СПРАВЖНІ ДЕМОКРАТИ БУЛИ В МЕНШОСТІ) – можна буде називати однією з кращих???

Скажу свою думку, хоча неодноразово чув і від інших поважних для мене людей, що навіть тодішні комуністи виглядали більш пристойно і морально ніж теперішні позапартійні чи ті, які часто називать себе демократами або патріотами.

З повною відповідальністю і впевненністю можу сказати, що міські депутати 1998-2006 років , а я був серед них, приходили в раду не для БІЗНЕСУ.

В РАДІ ВОНИ НЕ ЗАРОБЛЯЛИ!!!

Все було простіше. Директори шкіл чи головні лікарі знали, що будучи депутатом, їх реально ніхто не звільнить з роботи (правда без 100%-их гарантій), а вони ще при цьому мали попробувати з того невеличкого міського бюджету (а він був таким насправді!) щось “вибити” для своєї школи чи лікарні.

Депутатів-бізнесменів трішки менше чіпляли правоохоронні органи і місцевий рекет. При цьому також гарантій не було. А якщо депутату вдавалося залатати хоча б трохи якісь ями на дорозі чи зробити ремонт сходових кліток в будинку на окрузі-ТО ЦЕ ВЖЕ БУВ СУПЕР!!!

ТА Й ПОВАГА ЯКАСЬ ВЖЕ БУЛА БІЛЬШОЮ ДО ТІЄЇ ЛЮДИНИ! І ЦЕ ПРИРОДНЬО, А ЛЮДИ ЦИМ ДОРОЖИЛИ!!!

ОСЬ ЦЕ БУЛО НАЙБІЛЬШОЮ МОТИВАЦІЄЮ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ТОДІ ІШЛИ В ДЕПУТАТИ!!!

І ТАКОГО, ЩО ХОЧУ ГОЛОСУЮ,А ХОЧУ НЕ ГОЛОСУЮ НЕ БУЛО!!! Якщо таке траплялось – тоді це досить різко зупиняв міський голова. Звучала, для прикладу, фраза від Анатолія Івановича Кучеренка :”Ми не підтримали продовження терміну оренди земельної ділянки під об”єктами нерухомості. А чому? Орендар може не платити за землю”. Відбувалось переголосування і тоді швидко все ставало на місце.

Але знаємо, що РИБА ГНИЄ З ГОЛОВИ!

Масштаби порушень у Верховній Раді дуже великі і якраз вони показують негативний приклад “братам депутатам меншим” з місцевих рад,як можна діяти!!!.

А це все дуже негативно впливає на життя простих українців!

ЩО Ж РОБИТИ? ЯКЩО ВІДЧУЮ ВАШУ ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ – ВИКЛАДУ СВОЇ ДУМКИ ЧЕРЕЗ ДЕКІЛЬКА ДНІВ!

Депутат міської ради Петро Ландяк