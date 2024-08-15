На Тернопільщині діє Крайовий вишкільний табір «Легіон-26»

Його мета – сприяти військово-патріотичному вихованню та популяризації військової служби серед молоді. Він був заснований у 1996 році та проводиться щорічно.

Серед учасників 100 дітей та 30 дорослих з усіх регіонів України.

Фаховими інструкторами стали учасники бойових дій, які навчають дітей військової топографії, тактичної медицини, самооборони, стрільби зі зброї тощо.

Здійснення виховно-вишкільного табору, популяризація військової служби та Збройних сил України це – основи виховання молоді, які передбачені в Стратегії національно-патріотичного виховання та у законі України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності».

Програма зорієнтована на початкову перевірку базових знань, вмінь та навичок учасників, подальше якісне навчання військово-патріотичного та фізичного вишколу.

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