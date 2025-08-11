На Тернопільщині експортували та імпортувалитоварів на понад мільярд доларів США

Впродовж січня-липня 2025 року загальний товарообіг на Тернопільщині становив майже 1,1млрд дол. США й порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 12 %. Зокрема, імпорттоварів зріс на 23 % порівняно з минулорічним показником і склав 605,5 млн дол. США. Крім цього, на 9 % збільшилися обсяги експортних операції –457 млн дол. США.

Зовнішньоекономічні операції у цей період проводилися з торговельними партнерами із 85 країн світу.

Найбільше товарів в область надійшло з Польщі– 21 % від усього імпорту, Китаю – 20 %, Німеччини– 12 %, Італії – 5 % та В’єтнаму – 4 %. Експортувалинайчастіше до Польщі – 37 % від усього експорту, Італії – 6 %, США – 6 %, Нідерландів – 5 %, а також Болгарії – 4 відсотки.