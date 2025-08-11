У центрі Тернополя безкоштовно визначали групу крові 

На Театральному майдані Тернополя 10 серпня кожен охочий міг безкоштовно дізнатися свою групу крові та резус-фактор.

Виїзну акцію організували Тернопільський обласний центр служби крові спільно з Тернопільським національним медичним університетом імені І. Я. Горбачевського та Фондом імені Сергія Коновала.

Люди підходили до спеціально облаштованогонамету, де тестування проводили лаборанти центру Леся Щур та Ольга Коркіна. Результат можна було отримати вже за хвилину.

«Люди дуже активно цікавилися. Були і молодь, і старші, і діти з батьками. Для багатьох було відкриттям, що знання своєї групи крові може стати важливим у критичній ситуації. А ще — це перший крок до донорства», — розповіла лаборантка Тернопільського обласного центру служби крові Ольга Коркіна.

Під час акції працівники центру наголошували на важливості донорства та запрошували тернополяндолучитися до цієї справи.

З нагоди Дня міста у Тернопільському обласному центрі служби крові триває особливий тиждень — усіх охочих здати кров чекають у будні дні з 8:00 до 13:00.

У центрі наголошують: кров потрібна щодня. Якщо ви здорові та готові допомогти — приходьте у центр крові. Ви може врятувати життя.