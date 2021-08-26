На Тернопільщині патрульні зупинили водія, який перевищив швидкість майже в чотири рази

Патрульна поліція Тернопільщини нагадує, що в межах населених пунктів водії транспортних засобів мають рухатися зі швидкістю 50 км/год. Інспектори патрульної поліції контролюють дотримання водіями швидкісного режиму за допомогою радарів Trucam.

Прилади Trucam, використовуються для вимірювання швидкості руху на аварійного небезпечних ділянках та місцях, де трапляються найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками.

Учора близько 17:30 год на автодорозі М-30 “Стрий — Ізварине”, у межах дії знаку 3.29 (обмеження максимальної швидкості руху 50 км/год) патрульні поліцейські зафіксували, що водій автомобіля BMW рухався зі швидкістю 179 км/год. Інспектори зупинили водія та винесли на нього постанову за ч. 4 ст. 122 КУпАП.

Нагадуємо:

– згідно з частиною 1 статті 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 20 км/год — тягне за собою штраф у розмірі 340 гривень.

– згідно з частиною 4 статті 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 50 км/год — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 гривень.