Благодійники подарували Тернопільській обласній дитячій лікарні 7 функціональних ліжок

22 серпня за підтримки Почесного консульства Угорщини у м. Тернопіль Благодійний Фонд “Подоляни” передав 7 функціональних ліжок у відділення патології новонароджених дітей та інфекційне відділення Тернопільської Обласної Дитячої Лікарні.

“Функціональне ліжко – справжня знахідка для важкохворої людини, яка більшу частину часу вимушена залишатись нерухомою. Дуже важливо,щоб цей період став якомога комфортнішим. А таке ліжко дозволяє надавати хворому різного положення”, зазначила Татьяна Чубак – президент БФ “Подоляни” і почесний консул Угорщини у м. Тернопіль.

Пані Тетяна також провела зустріч з Григорієм Корицьким, головним лікарем лікарні, з яким в скорому часі розпочнеться робота над дуже цікавим проектом. Далі буде…