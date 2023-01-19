На Тернопільщині продають неіснуюче пальне

Хотів зекономити витрати на пальне, натомість втратив понад дві тисячі гривень житель Чортківщини. Чоловік придбав пальне у афериста.

У соцмережі потерпілий знайшов оголошення про продаж талонів на пальне за акційною ціною. Така пропозиція зацікавила тернополянина і він вирішив їх придбати. Отримавши від продавця реквізити для оплати і перевів через термінал понад дві тисячі гривень. Ніяких талонів він не отримав, тож звернувся з заявою до поліції.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. Працівники поліції встановлюють особу зловмисника,

Правоохоронці вкотре попереджають краян: не довіряйте невідомим! Не поспішайте переводити кошти на невідомі рахунки, повіривши у сумнівні акції чи фантастичні виграші. Детально перевіряйте усю інформацію.