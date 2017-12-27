На Тернопільщині прокуратура здійснює процесуальне керівництво у резонансному ДТП

Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, розпочатих за ч. 2 ст. 286 КК України за фактом ДТП, у якому загинуло 2 осіб, 5 травмованих.

Встановлено, що ДТП трапилось вночі 25 грудня 2017 року поблизу с.Івашківці Збаразького району. При огляді місця аварії, в якій загинув 56-річний тернополянин, автомобіль «Mercedes Sprinter» в’їхав у автомобіль свідків ДТП «Renault» та авто поліцейських, – повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

В результаті цього ДТП чоловік, 1989 року народження, який у момент наїзду «Мерседеса», сидів у салоні авто «Renault» та давав свідчення, помер у машині швидкої допомоги. Ще трьох потерпілих, серед яких неповнолітня дівчина, госпіталізували із забоями та переломами. Серед поліцейських- 2 потерпілих, 1 з яких із переломами ніг та струсом головного мозку перебуває у лікарні.

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