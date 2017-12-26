Стали відомі імена найкращих вчителів 2017 року в Тернопільському районі

15 грудня 2017 року освітян нашого району зібрав у дружнє коло районний етап Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2018». Цьогоріч за звання кращого педагоги змагалися у номінаціях: «Українська мова та література», «Німецька мова», «Фізика» та «Фізична культура».

У номінацію «Українська мова та література» учасниками були: Наталія Богданівна Войткович — учитель І категорії Почапинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Іванна Василівна Склярова — вчитель І категорії Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст., Лариса Мирославівна Стефанишин — учитель вищої категорії НВК «Шляхтинецька ЗОШ І-ІІ ст. ім. О.Барвінського – ДНЗ», Галина Мар’янівна Сьомер — учитель вищої категорії Байковецької ЗОШ І-ІІ ст., Світлана Миколаївна Барабаш — учитель комунального закладу «Загальноосвітня ЗОШ І-ІІ ст. с. Прошова».

У номінації «Німецька мова» змагалися: Світлана Богданівна Івасечко — вчитель вищої категорії НВК «Великобірківська ЗОШ І-ІІІст. – гімназія ім. С.Балея», Алла Павлівна Озерянська — вчитель вищої категорії НВК «Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Наталія Богданівна Прус — учитель І категорії НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Олександра Мирославівна Глаз — вчитель І категорії Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст.

У номінації «Фізика» було два претенденти на перемогу: Василь Володимирович Михайленко — вчитель вищої категорії Настасівської ЗОШ І-ІІІ ст. і Тарас Володимирович Романів — учитель НВК «Дубовецька ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ».

Номінацію «Фізична культура» презентували: Віталій Михайлович Терлецький — учитель вищої категорії НВК «Довжанківська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» і Руслан Степанович Касарда — вчитель вищої категорії Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Учителі пройшли конкурсні випробуванння «Методичний практикум», «Практична робота», «Урок», а також готували презентаційні матеріали з досвіду своєї роботи. У ході конкурсних випробувань демонстрували професійні якості вчителя, знання з предмета і методики його викладання, вміння виконувати практичні завдання у межах навчального предмета, використовувати сучасні підходи у компетентнісному полі Нової української школи та обирати оптимальні прийоми, способи, методи та засоби навчання для організації навчально-виховного процесу на уроці, вміння активізувати пізнавальний інтерес учнів тощо.

Протягом днів професійного спілкування спостерігалася доброзичлива, творча, дружня та невимушена атмосфера. Вчителі обмінювалися з колегами та членами журі методичними напрацюваннями, обговорили особливості сучасних навчальних технологій, обговорювали ідеї Нової української школи. Конкурс «Учитель року-2018» засвідчив, що педагоги Тернопільського району готові до впровадження інновацій та розбудови Нової української школи.

За підсумками конкурсних випробувань переможцями районного туру конкурсу стали:

у номінації «Українська мова і література» — вчитель української мови і літератури Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. Наталія Богданівна Войткович;

у номінації «Німецька мова» — вчитель німецької мови НВК «Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Алла Павлівна Озерянська;

у номінації «Фізика» — вчитель фізики Настасівської ЗОШ І-ІІІ ст. Василь Володимирович Михайленко;

у номінації «Фізична культура» — вчитель фізичної культури НВК «Довжанківська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Віталій Михайлович Терлецький.

Учасників конкурсу привітав начальник відділу освіти райдержадміністрації Василь Цаль і нагородив переможців грамотами відділу освіти та грошовими преміями.