На Тернопільщині рятувальники пожежу загасили

15 лютого о 23:04 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у селі Вербів Підгаєцького району, – повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

На виклик направили черговий караул 14-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

По прибуттю встановили, що пожежа виникла у недіючій будівлі, орієнтовна площа – 50 м.кв.

Завдяки організованим та професійним діям бійців Служби порятунку уже о 23:32 загоряння локалізували, а о 00:53 – ліквідували.

Вогнем знищено стіни, перекриття, покриття житлової частини будівлі.

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