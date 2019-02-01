На Тернопільщині селищного голову звинувачують в приниженні

Це вже друга публічна брехня зі сторони Гусятинської влади в мою адресу. В грудні 2015 я змусив їх вибачатись в сесійні залі за те, що агітатори Левицького брехали моїм виборцям, що на сесії мені піднімають руку. Я допустився грубої помилки, коли стрибнув у воду не перевіривши глибину водойми і за це, до кінця своїх днів я пересуватимусь за допомогою коляски, але я нікому не дозволю себе оббріхувати. В той день 7-ого червня 2010 року було багато свідків цього нещасного випадку, які бачили, що я не був в стані алкогольного сп’яніння. Про те, що я не вживав алкоголю свідчить і моя виписка з Київської лікарні, де мене оперували того ж дня більше чотирьох годин під загальним наркозом. З Левицьким, я зустрівся лише наприкінці липня 2010 в Гусятинській ЦРКЛ і він уявлення не має, як все відбувалось 7 червня 2010. Левицький просто збрехав, щоб залякати мене, принизити чи може просто хотів показати мені ”хто в домі господар”. Невже хтось думає, що після 7 червня 2010 мене можна чимось налякати? Відповідно до ч.3 ст.277 ЦК України, негативна інформація поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного. А я лише хотів, щоб люди з інвалідністю мали рівні права… – каже чоловік.