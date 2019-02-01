На Тернопільщині селищного голову звинувачують в приниженні
31 січня депутат Гусятинської селищної ради Іван Космина зареєстрував позовну заяву в районному суді на голову Гусятинської селищної ради ОТГ Левицького Михайла Михайловича за приниження честі, гідності та ділової репутації.
Нагадаємо, 21 грудня 2018 року на сесії Гусятинської селищної ради Михайло Левицький образив депутата, який травмувався у 2010 році та став інвалідом.
”А ти Іван де травму получив, на Майдані!? Ні, ти напився горілки і зі всьої дурі скочив з моста в воду і зламав собі карк”, – саме так сказав мер Івану Космину в присутністі багатьох людей.
- Це вже друга публічна брехня зі сторони Гусятинської влади в мою адресу. В грудні 2015 я змусив їх вибачатись в сесійні залі за те, що агітатори Левицького брехали моїм виборцям, що на сесії мені піднімають руку. Я допустився грубої помилки, коли стрибнув у воду не перевіривши глибину водойми і за це, до кінця своїх днів я пересуватимусь за допомогою коляски, але я нікому не дозволю себе оббріхувати. В той день 7-ого червня 2010 року було багато свідків цього нещасного випадку, які бачили, що я не був в стані алкогольного сп’яніння. Про те, що я не вживав алкоголю свідчить і моя виписка з Київської лікарні, де мене оперували того ж дня більше чотирьох годин під загальним наркозом. З Левицьким, я зустрівся лише наприкінці липня 2010 в Гусятинській ЦРКЛ і він уявлення не має, як все відбувалось 7 червня 2010. Левицький просто збрехав, щоб залякати мене, принизити чи може просто хотів показати мені ”хто в домі господар”. Невже хтось думає, що після 7 червня 2010 мене можна чимось налякати? Відповідно до ч.3 ст.277 ЦК України, негативна інформація поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного. А я лише хотів, щоб люди з інвалідністю мали рівні права… – каже чоловік.
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One thought on “На Тернопільщині селищного голову звинувачують в приниженні”
Молодець Іване, борися і побореш! Ніхто не має права принижувати чиюсь гідність. Ті люди, з якими ти боришся, крім своєї кишені нічого не бачать, вони не спроможні бачити чиїсь проблеми. Шкода нас – людей, які вкотре розчаровуємося у владі.