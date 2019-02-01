У Тернополі за 500 метрів від школи розпочали шкідливу діяльність

Тернопільська влада є унікальною, продовжує доводити мешканцям, що дихати отруйним торфяним газом, є нормально. Палять торф по повній, переважно в темний період часу. Школа №10 за 500 метрів від котельні. Повітря важке, смердюче, дихати важко. Міський голова Сергій Надал та прихильні депутати здійснили злочин проти людей, переконаний Олександр Філь.

Нагадаємо, що останнім часом у Тернополі новина про переведення частини котелень на альтернативні види палива досягла значного резонансу. Тернополяни проти таких нововведень – під стінами міськради активісти навіть палили діжки, аби продемонструвати небезпеку торф’яних котелень.

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