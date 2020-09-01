Міський голова Тернополя Сергій Надал інфікувався COVID-19. Про це очільник міста повідомив у мережі Фейсбук.

У зв’язку зі специфікою роботи мер регулярно здає тест протягом останніх п’яти місяців і також його заступники, інші члени команди. –

Ми маємо спеціальний режим роботи у зв’язку з необхідністю щодня спілкуватись з великою кількістю людей. Добре, що на даний час крім мене жодний із заступників, керівників комунальних установ і управлінь ради не виявився інфікованим. Погано, що закликав берегтися, а сам не вберігся, – каже Сергій Надал.

Міський голова відчуває деякі симптоми, зокрема – неприємний біль в горлі.

Якби не тест, в іншій ситуації навіть би не звернув на це увагу. Загальний стан нормальний. Перебуваю у постійному контакті зі спеціалістами, повідомив свого сімейного лікаря. Переходжу на самоізоляцію і режим роботи з дому. Потреби в госпіталізації немає.

Протягом найближчих двох тижнів мер планує працювати з дому у режимі жорсткої самоізоляції.

Мобільний зв’язок і інтернет, на щастя, дозволяють бути в курсі всіх справ і дистанційно бути в контакті з моєю командою. Це випробування для мене, для них, для моєї родини. Вірю, що ми це подолаємо і разом станемо сильнішими. Планую регулярно тримати усіх вас в курсі ситуації. Бережіть себе, своїх рідних і коханих. На зв’язку!