На Тернопільщині шукають 14 поліцейських, які працюватимуть в громадах

З 1 вересня в Тернопільській області відкрито подачу онлайн-анкет для участі у проєкті «Поліцейський офіцер громади» для 14 територіальних громад. Йдеться про Теребовлянську, Микулинецьку, Нараївську, Тернопільську, Великогаївську, Великоберезовицьку, Збаразьку, Чортківську, Бучацьку, Вишнівецьку, Козлівську, Іванівську, Коропецьку, Кременецьку (2 посади) територіальні громади.

Реєстрація кандидатів на посади триватиме до 15 вересня 2023 року. За посиланням https://otg-officer.police.gov.ua/ діючі поліцейські можуть заповнити анкети для участі в конкурсі. Взяти участь у конкурсі може діючий поліцейський, який має: загальний практичний стаж служби в поліції не менше 1,5 року (період навчання у закладах освіти та установах первинної професійної підготовки не враховується); вищу освіту; належний рівень фізичної підготовки; посвідчення водія категорії «В» із наявним практичним стажем керування транспортним засобом.