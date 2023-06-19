На Тернопільщині шукають місця праці майже 2 тис. безробітних
Від початку 2023 року в місцевих підрозділах служби зайнятості Тернопільської області соціальними послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися більше 7,7 тис. осіб, з них 6,3 тис. були визнані безробітними, з їх числа майже 700 – переселенці.
Профпідготовку та підвищення кваліфікації за направленнями служби зайнятості пройшли 274 безробітних; 202 особи брали участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Служба зайнятості області пропонувала шукачам роботи більше 3,8 тис. вакансій. Це дало можливість знайти постійні місця праці для 2,1 тис. краян, з них 137 внутрішньо переміщеним особам.
Зараз через службу зайнятості Тернопільщини продовжують пошук місць праці 2 тис. безробітних. Із них 72% – жінки, 23% – молодь до 35 років, третина – особи, які належать до соціально вразливих категорій населення, більше половини – жителі сільської місцевості, 7,8% – переселенці.
У десятку найбільше потрібних роботодавцям працівників увійшли: лікарі, водії, продавці, слюсарі, підсобники, кухарі, швачки, медпрацівники, пекарі, касири.