На Тернопільщині шукають місця праці майже 2 тис. безробітних

Профпідготовку та підвищення кваліфікації за направленнями служби зайнятості пройшли 274 безробітних; 202 особи брали участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Служба зайнятості області пропонувала шукачам роботи більше 3,8 тис. вакансій. Це дало можливість знайти постійні місця праці для 2,1 тис. краян, з них 137 внутрішньо переміщеним особам.

Зараз через службу зайнятості Тернопільщини продовжують пошук місць праці 2 тис. безробітних. Із них 72% – жінки, 23% – молодь до 35 років, третина – особи, які належать до соціально вразливих категорій населення, більше половини – жителі сільської місцевості, 7,8% – переселенці.