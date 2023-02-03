На Тернопільщині створюють штурмову бригаду Нацгварії

На Тернопільщині стартував проєкт Міністерства внутрішніх справ України щодо формування додаткових бригад Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби.

Про це під час брифінгу зазначив начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

«Доукомплектація нових бригад відбуватиметься винятково з високомотивованих патріотів України. Доброволець приходить у ЦНАП, де йому пропонують 8 бригад на вибір. Якщо він хоче битися серед поліцейських – йому в «Лють». Хоче укріпити кордон, або воювати в лавах прикордонників – обирає «Сталевий Кордон»», – сказав Володимир Труш.

Спілкування із добровольцями та запис у нові підрозділи структур МВС відбуватиметься у центрах надання адміністративних послуг. На Тернопільщині участь в кампанії беруть п’ять ЦНАПів:

– у Тернополі, за адресою вулиця Князя Острозького, 6,

– у Кременці, за адресою вулиця Шевченка, 36,

– у Чорткові, за адресою вул. Тараса Шевченка, 21,

– у Бережанах, за адресою вулиця Банкова, 3,

– у Теребовлі за адресою, вул. Князя Василька, 104а.

Сформовані батальйони будуть декілька місяців проходити інтенсивну підготовку із бойовим злагодженням нових підрозділів. І лише після цього вони братимуть участь у наступальних операціях задля посилення основних сил нашої країни.