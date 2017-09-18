На Тернопільщині троє неповнолітніх перекинулись на автомобілі

О 06.00 годин 16 вересня на автодорозі між селами Климківці та Терпилівка Підволочиського району водій автомобіля «ВАЗ-2106», житель сел. Підволочиськ, не справивися з керуванням та допустив перекидання автомобіля.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалось троє неповнолітніх. Слід зазначити, що керував автомобілем найстарший – 2000 року народження. Двоє інших хлопців однолітки, обом по 16 років.

Аварія була настільки серйозною, що для витягання водія з понівеченого автомобіля, викликали бійців 20-ої державної пожежно-рятувальної частини

Хоча водій і не зміг самотужки дістатися з машини, зате отримав найменше ушкоджень – травму грудної клітини, тому від госпіталізації відмовився.

Зате його пасажирам дісталося більше і вони були госпіталізовані до Підволочиської районної лікарні.

Обоє отримали полі травми, але жителя м. Волочиськ, учня Підволочиського будівельного ліцею, помістили в реанімаційне відділення.