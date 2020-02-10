На Тернопільщині в ДТП потрапив автобус: є постраждалі

На Тернопільщині через зіткнення автобуса і автомобіля травмувалась 85-річна жінка.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 лютого в с. Острівець Теребовлянського району. Близько 09.30 годин відбулось зіткнення легкового автомобіля «ВАЗ-2112» та маршрутного автобуса «Mercedes-Benz», сполученням «Теребовля – Хмелівка». Внаслідок аварії травмувалась пасажирка легківки, 85-річна жителька с. Котузів. Її, з травмами голови госпіталізовано в Теребовлянську районну лікарню.