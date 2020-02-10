У Тернополі двоє хлопців врятували бабусю, витягнувши її з води (відео)

Знайшли бабусю у воді. Ввечері 9 лютого двоє братів помітили у водоймі в парку “Топільче” бабусю та допомогли їй вибратись. Про це один з тернополян повідомив 10 лютого у групі “Від Тарнополя до Тернополя” в Viber та опублікував відео порятунку.

Richard Rudenko розповів: “Ми просто проходили біля води і почули звуки під мостом. Посвітили ліхтариком і побачили там бабусю. Незрозуміло, яким чином жінка там опинилась, на нас не реагувала, дивом витягнули її з води. Дістались до її куртки і через невеликий отвір у сітці витягнули”.

Він зазначив, що на виклик приїжджали рятувальники, які відігріли бабусю, та “швидка”.

Як розповіла речниця ДСНС в Тернопільській області Ірина Крупа, жінку витягнули перехожі, які опинились поруч в той момент. Далі її госпіталізували до Тернопільської комунальної міської лікарні № 2, – пише Медіатор.