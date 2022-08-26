На Тернопільщині внаслідок падіння із залізничного вагону загинув працівник

24 серпня у селищі міського типу Скала-Подільська Чортківського району на залізничному відгрузі під час завантаження зерна у вагон загинув 38-річний слюсар-ремонтник приватного підприємства.

За попередньою інформацією, працівник виконував роботи пов’язані з подачею зерна у залізничний вагон. Присівши, чоловік втратив рівновагу та впав із вагону вниз на бетонне покриття, внаслідок чого отримав травми несумісні з життям.

Наразі Управлінням Держпраці у Тернопільській області вживаються заходи щодо утворення комісії та проведення розслідування нещасного випадку.