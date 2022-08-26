Вибираємо водонагрівач: проточний або накопичувальний

Серед обладнання для нагрівання води найбільший попит мають бойлери. Вони кращі за газові колонки в плані безпеки і відрізняються від котлів опалення вузькою спрямованістю, яка характеризується меншою вартістю. Сьогодні виробники водонагрівачів пропонують два варіанти виконання апарату – накопичувальний та проточний. Який вибрати? Давайте визначимося з плюсами та мінусами кожної модифікації.

Переваги та недоліки накопичувальних бойлерів

Накопичувальний бойлер https://romstal.ua/uk/catalog/939-boylery/ виготовлений у вигляді герметичної ємності із встановленим усередині ТЕНом. Трубчастий електронагрівач і є основним елементом накопичувальної модифікації, працюючи по принципу кип’ятильника. Такі бойлери виготовляються у різних обсягах (діапазон від 15 до 200 літрів та більше). Серед переваг варто зазначити:

низьке енергоспоживання дозволить не тільки заощадити на електриці, а й не створить труднощів при підключенні;

підключення до центрального трубопроводу забезпечить роздачу рідини на кілька водозабірних точок;

особлива конструкція та використання спеціальних матеріалів забезпечує тривале збереження високої температури;

потужні ТЕНи нагрівають рідину до 80 º.

Однак не варто забувати і про мінуси. До них відносять необхідність очікування нагріву води. Хоча якщо тримати бойлер увімкненим, то гаряча вода не закінчиться ніколи. Також деякі незручності можуть принести габаритність водонагрівача. Для невеликих квартир це може стати проблемою. Якщо ж ви купите бойлер з «мокрим» ТЕНом, який контактує з водою, то приготуйтеся до частого ТО та утворення накипу на електронагрівачі.

Переваги та недоліки проточних водонагрівачів

Проточні моделі – компактні пристрої, які нагрівають воду через прохід рідини через ТЕН по невеликій трубі. Вони гріють воду в режимі онлайн, причому встановлюються тільки на одну точку водозабору. До їх плюсів відносять:

компактність;

моментальне нагрівання рідини;

просте обслуговування;

доступну вартість.

Остання перевага дещо спірна, тому що накопичувальний бойлер один роздасть все на всі точки, тоді як проточний варіант доведеться купувати на кожен кран окремо. Також варто відзначити складність підключення проточного апарату, тому що для цього вам потрібно буде прокласти силовий кабель. Температура нагрівання води такими пристроями також бажає кращого. В цілому, накопичувальний бойлер вважається кращим, що і зумовлює його велику популярність у споживачів.