Шахрай виманив у знайомих понад 4,6 млн грн та отримав 7 років ув’язнення

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги у справі 49-річного Володимира Г., якого засудили за масштабне шахрайство.

Як встановлено судом, у період з березня 2019 року по травень 2020 року чоловік, зловживаючи довірою своїх знайомих, виманив у них загалом 4 613 964 грн. Потерпілі передавали йому значні суми (від 500 доларів США до понад 56 тис. євро), сподіваючись на повернення, однак своїх коштів не отримали.

Рішенням Тернопільського міськрайонного суду від 6 листопада 2024 року Володимира Г. було визнано винним за ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України (шахрайство) та призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Не погоджуючись із цим, засуджений, його захисник та представник двох потерпілих подали апеляційні скарги. Захист наполягав на виправданні, тоді як потерпілі вимагали збільшення терміну ув’язнення до 8 років і повного відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Після розгляду справи апеляційний суд підтвердив обґрунтованість вироку, визнавши, що дії обвинуваченого носили системний характер та відповідали складу злочину, передбаченого ст. 190 КК України. Також суд відхилив вимоги потерпілих щодо додаткового стягнення коштів, оскільки їхні цивільні позови вже були задоволені раніше.

Таким чином, вирок Тернопільського міськрайонного суду залишено без змін.