На Тернопільщині за втручання прокуратури повернено землю ліцею вартістю понад 9 млн. грн

За принципової позиції Теребовлянської місцевої прокуратури навчальному закладу «Підгаєцький професійний аграрний ліцей» повернено земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею понад 300 га вартістю понад 9 млн. грн.

Встановлено, що на земельних ділянках, що перебувають у користуванні закладу освіти, приватне агропромислове підприємство вирощує сільськогосподарські культури, а угода про використання цієї землі, не погоджена із органом управління ліцеєм – Міністерством освіти і науки України. Прокуратура звернулась до суду з вимогою розірвати договір та повернути землю ліцею.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області провадження у справі припинено у зв’язку з добровільним розірванням сторонами під час судового розгляду спірного договору та поверненням земельних ділянок вартістю понад 9 млн. грн. розпоряднику.

Поділіться:









