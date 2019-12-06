На Тернопільщині жінка загнала в комунальні борги односельчан

На Тернопіллі колишня працівниця пошти, працюючи начальником відділення, привласнила кошти односельчан, які ті внесли як оплату за спожитий газ. В результаті обмануті люди отримали платіжки з боргами.

Події розгорталися у селі Лідихів Кременецького району. Жертвами 44-річної шахрайки стали п’ятеро місцевих мешканців.

— У ході досудового розслідування стало відомо, що лиходійка привласнила майже чотири з половиною тисячі гривень, які отримала від селян в якості оплати за комунальні послуги. Жінка навіть видавала платникам чеки, проте гроші клала до власної кишені, — розповідають правоохоронці.

Сама ж зловмисниця виправдовується, мовляв, витрачала чуже на власні потреби, бо самій потрібні були кошти. Втім, у кримінальному кодексі за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. Наразі поліцейські перевіряють, чи не потрапили у шахрайську пастку екс-працівниці пошти інші жителі села. Триває досудове розслідування.