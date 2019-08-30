Наскільки Чортківські школи готові до початку нового навчального року

Вже завершилися об’їзди закладів загальної середньої освіти міста, які провела начальниця Управління освіти, молоді та спорту Людмила Поліщук, спільно із секретарем Чортківської міської ради Ярославом Дзиндрою.

Комісія оглянула їдальні, санвузли, майстерні з трудового навчання, спортивні та актові зали, кабінети інформатики, хімії та фізики. В ході перевірки особлива увага була приділена питанням облаштуванню перших класів, відповідно до вимог «Нової української школи».

Слід зазначити, що у всіх навчальних закладах до впровадження реформи НУШ підійшли творчо та креативно. У кожній з класних кімнат для першачків наявні оформлені тематичні стенди, підготовлений роздатковий матеріал, милує око різнобарв’я кольорів, які вдало поєднуються між собою.

Міська влада одним із пріоритетних напрямків вважає створення належних умов для навчання та виховання дітей.

З цією метою з бюджету міста виділяються кошти для проведення поточних та капітальних ремонтних робіт, закупівлі засобів навчання для учнів. Зокрема, за останні 8 місяців, для покращення матеріально-технічної бази й виконання ремонтів у загальноосвітніх закладів освіти використано 10205,8 тис. грн.

Нагадаймо, що вже другий рік поспіль триває впровадження освітньої реформи «Нова українська школа». Урядом передбачено, що міста обласного значення мають дофінансовувати не менше 30 % . На придбання дидактичних матеріалів, меблів, комп’ютерної техніки для учнів перших класів, з міського бюджету виділено 231,580 грн.