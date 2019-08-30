З 1 вересня тролейбуси №1, 5 курсуватимуть за новими маршрутами

з 1 вересня відбудуться такі зміни:

✔Усі тролейбуси, які курсують через вул. Живова, заїжджатимуть на автовокзал;

✔Тролейбус №1 – додатково заїжджатиме через ринок та на вул. Довженка;

✔Автобус №1А – залишиться без змін. На цьому маршруті рішенням збільшується кількість автобусів до 8 одиниць у робочі дні та 4 одиниці – у вихідні та святкові дні. Автобус, як і раніше, у поминальні дні буде виконувати рейси до міського кладовища.

✔Тролейбус №5 – з вул. 15 Квітня, Протасевича одразу заїжджатиме на вул. Лесі Українки