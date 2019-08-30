Новини Тернополя 

З 1 вересня тролейбуси №1, 5 курсуватимуть за новими маршрутами

Irena 0 View Прокоментуй!

з 1 вересня відбудуться такі зміни:

Усі тролейбуси, які курсують через вул. Живова, заїжджатимуть на автовокзал;
Тролейбус №1 – додатково заїжджатиме через ринок та на вул. Довженка;
Автобус №1А – залишиться без змін. На цьому маршруті рішенням збільшується кількість автобусів до 8 одиниць у робочі дні та 4 одиниці – у вихідні та святкові дні. Автобус, як і раніше, у поминальні дні буде виконувати рейси до міського кладовища.
Тролейбус №5 – з вул. 15 Квітня, Протасевича одразу заїжджатиме на вул. Лесі Українки

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