Петро Порошенко зустрівся з новообраними тернопільськими лідерами

«Впровадження головної реформи в країні – програми децентралізації влади – демонструє масштабні зміни по всій країні». Про це Президент України Петро Порошенко зазначив на зустрічі з новообраними лідерами та депутатами об’єднаних територіальних громад і привітав їх з перемогою. Нагадаємо, 29 жовтня в Україні пройшли вибори у 201 об’єднаній територіальній громаді.

«Це перемога людей. 2 млн виборців, які проживають на територіях об’єднаних територіальних громад, де відбувались вибори, віддали вам свою довіру», – зауважив Петро Порошенко. За словами Глави держави, нові лідери мають обмінюватись досвідом, вивчати напрацювання, в тому числі іноземних країн. Він наголосив, що обмін досвідом має бути організований найкращим чином. «На кожне питання, яке у вас виникає, як краще організувати роботу – ви отримаєте відповідь. На кожне питання про підтримку – ви її отримаєте. Це стосується не лише членів партії. Це стосується всіх, хто хоче змінювати ситуацію в державі на краще», – зазначив Президент України Петро Порошенко.

У виборах до об’єднаних територіальних громад, які пройшли наприкінці жовтня, представники партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» перемогли у багатьох регіонах України. У Тернопільській області у всіх 4 ОТГ у виборах на посади голів громад перемогли кандидати від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«Децентралізація дозволяє реалізувати безпрецедентні за двадцять п’ять років проекти. Ці масштаби можемо прослідкувати на прикладі Тернопільської області, де за останніх 2 роки на розбудову інфраструктури залучено понад 800 млн гривень і це окрім коштів, які були спрямовані на ремонт доріг. У районах нашої області ведуться інтенсивні роботи щодо реконструкції, будівництва дитячих садків та шкіл, облаштування спортивної інфраструктури, вуличного освітлення. Децентралізація дала поштовх до масштабних змін в нашій країні», – наголошує народний депутат України, голова Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Тарас Юрик.

У форумі представників місцевих громад, який пройшов у Києві, взяли участь новообрані голови ОТГ Тернопільщини.

«Реформа децентралізації продовжується. Добровільне об’єднання – це можливість проявити себе і рухати громаду вперед. У це ми повірили, втілили в реальність і зараз починаємо працювати в новому напрямку», – каже новообраний голова Лановецької міської ОТГ Роман Казновецький. – «Президент зазначив, що розробляється законопроект щодо передачі земель, які поза межами населеного пункту, в управління громад. Ми розуміємо, що це для нас велика відповідальність. Але, з іншого боку, це дає нам можливість здійснити належний контроль видачі земельних ділянок з метою розвитку підприємницької діяльності на території нашої громади».

«На заході було озвучено цілий ряд важливих аспектів процесу децентралізації. На мою думку, дуже актуальним є питання передачі громадам земель, які за межами населених пунктів. Тобто, як наголосив Президент, розпорядниками він бачить громади. Це бонус для ОТГ. Окрім цього, важливою є тема податків – як відомо, бюджети громад зростають у 2-3 рази. І, звісно, пріоритетом є розбудова дорожньої інфраструктури», – каже новообраний голова Хоростківської міської об’єднаної територіальної громади Степан Гладун.

«Це є фактором об’єднання країни, (люди – ред.) які з відкритим забралом ідуть лідерами реформ. Для мене велика честь бути Президентом України, яка демонструє такі досягнення і рішучі кроки в умовах війни. В умовах торговельної блокади і економічної кризи, коли намагалися нас поставити на коліна, ми забезпечили економічне зростання і кардинальний зріст», – зауважив Президент.