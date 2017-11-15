Тернопільські студенти придумали, як зменшити аварійність на дорогах

й об’єднав понад 70 молодих ІТ-фахівців, які бажають розвинути свої навики в програмуванні та працювати над реальними проектами.

Студенти ТНТУ розробили проект «Розумний пішохідний перехід», покликаний зменшити аварійність на дорогах шляхом облаштування пішохідних переходів «розумним» освітленням, можливістю оповіщення як водія про наявність пішохода, так і пішохода про наближення транспортного засобу та його швидкість.

Молоді комп’ютерні інженери запропонували та втілили свою ідею у діючому макеті всього лише за 24 години!

Про це “Погляду” повідомили в прес-службі технічного університету.