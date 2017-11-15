У Кременецькому краєзнавчому музеї тестують систему управління проектами Trello

У музеї сьогодні відбувається багато змін, і як не дивно скупчується багато різноманітних завдань, ідей та проектів для втілення. В переліку адміністративно-господарської та музейної діяльності установи виписано понад 350 питань, які потребують постійної уваги та опрацювання. Це різноманітні види ремонтних робіт приміщень та експозицій, періодичні господарські завдання, науково-дослідна, експозиційна, науково-освітня, збиральницька робота, крім того є досить важливе статутне завдання як робота у фондах, архівах та бібліотеках і цей перелік ще можна продовжувати різними оперативними завданнями, які виникають десятками щодня.

Маючи певний управлінський досвід та досвід праці в IT-проектах, мені сьогодні як керівнику музею легко впровадити основні принципи роботи проектного менеджменту в довіреній мені установі. Тим більше, що час диктує свої умови і світ сьогодні без багатьох технічних рішень існувати як такий не може. В нашому розпорядженні є 7 робочих місць під’єднаних до Інтернету, поряд із цим у працівників музею є власні сучасні телефони які підтримують безкоштовну браузерну систему управління проектами TRELLO. Ця система взяла свій початок з Японії і використовує парадигму керування проектами, відому як «канбан». Задачам присвоюється окрема картка, які розміщаються в списках, а вони відтворюються на відповідних дошках проектів. Інтуітивний інтерфейс цього програмного рішення дозволяє легко вносити данні, присвоювати відповідальних користувачів, вносити to-do-листи, терміни виконання та нагадування і т.д.

Користуватися системою доволі зручно та практично. Інформація поширюється мит’єво. Впровадження таких систем не заставляють довго очікувати результатів. А ми в колективі знаємо що нам очікувать. Рекомендуємо спробувати цей інструмент усім хто зацікавлений спільну роботу виконувати вчасно та якісно.

Ланка на ресурс: https://trello.com Директор Кремнецького краєзнавчого музею, Андрій Левчук