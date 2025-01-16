Під час ремонту авто загинув чоловік

Нещасний випадок трапився в одному із сіл Нараївської територіальної громади 15 січня близько 19:00.

При виїзді слідчо-оперативної групи Бережанського відділу поліції з’ясувалося, що потерпілий на території власного домогосподарства ремонтував авто Daewoo Matiz. Він погано зафіксував домкрат і автомобіль зірвався з пристрою та придавав чоловіка.

Це побачили родичі. Вони вивільнили 40-річного потерпілого з металевої пастки, викликали медиків та рятувальників. Проте лікарі, які прибули на місце події, констатували смерть.

За даним фактом триває розслідування відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”.