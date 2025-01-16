Аутсорсинг персоналу: розвінчуємо міфи

Аутсорсинг персоналу стає дуже популярним інструментом для бізнесу, однак навколо нього є чимало міфів, що можуть збивати з пантелику підприємців, які розглядають подібний формат. Є думка, що це дорого та неякісно, що втрачається контроль тощо. Ми розвіємо популярні міфи, які стосуються аутсорсингу персоналу.

Міф 1: Аутсорсинг — це дорого

Реальність: чимало компаній думають, що залучення зовнішніх виконавців тягне за собою додаткові витрати. Насправді це не зовсім так, адже:

ви економите на зарплатах та соціальному пакеті. Вдається уникнути витрат, які стосуються пошуку, найму, утримання персоналу;

економите на облаштуванні окремого робочого місця для постійного працівника. Залежно від типу аутсорсингу послуг, зовнішній виконавець може взагалі не працювати у вашому офісі;

оптимізуєте витрати. Платитимете лише за фактично виконану роботу, без необхідності утримання працівника в штаті.

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Міф 2: Низька якість роботи на аутсорсингу

Реальність: це залежить від багатьох факторів, в тому числі вибору агентства. Серед інших факторів — чіткість поставленої задачі. Наприклад, аутсорсингове агентство SunOne надає висококваліфікованих фахівців, які мають релевантний досвід роботи. Крім того, варто розуміти, що від репутації аутсорсерів залежить, чи будуть зацікавлені інші компанії в їх наймі. Тому неякісно виконувати поставлену перед ними задачу їм самим невигідно.

Міф 3: При аутсорсингу втрачається контроль над бізнесом

Реальність: ні, звісно, якщо передавати зовнішнім виконавцям ті задачі, які безпосередньо не впливають на діяльність та розвиток. Так, прийнято залучати аутсорсерів для непрофільних задач, наприклад ведення обліку, пошуку персоналу тощо. Решта задач, які стосуються масштабування, розвитку справи, впровадження нових технологій виконують штатні працівники. До того ж аутсорсингові компанії регулярно надають звітність, тобто ви можете контролювати їхню діяльність.

Реальні переваги аутсорсингу

Залучення зовнішніх виконавців має численні переваги, серед них:

зосередження на основній діяльності. Легше розвивати бізнес, коли рутинні задачі можна делегувати та бути впевненим, що їх виконують;

доступ до експертних знань. Аутсорсингові компанії надають послуги фахових спеціалістів, тому зможете залучати кращих для вирішення конкретних задач;

гнучкість. Вдається швидко збільшити або зменшити обсяги робіт, залучених фахівців залежно від потреб бізнесу.

Звісно, важливий фактор — це оптимізація витрат на персонал, оскільки ви платитимете за виконану роботу. Для того щоб відчути всі переваги такого ефективного інструменту, дуже важливо уважно поставитися до вибору аутсорсингового агенства.