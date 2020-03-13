21:01 | 13.03.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Підозру на коронавірус у Кременці знято

Redaktor 2 Views Прокоментуй!

Щодо чергового випадку підозри на COVID-19.
13 березня до ДУ”Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” надійшло термінове повідомлення щодо випадку підозри на коронавірусну інфекцію в особи, яка повернулася з Італії.

За результатами досліджень, проведених вірусологічною лабораторією, о 20:30 год. підозру на COVID-19 знято!

Діагноз: грип А підтверджено лабораторно методом ПЛР.

Нагадаємо, сьогодні епідеміологи досліджували підозру на коронавірус у Кременці. Місцева жителька повернулася з Італії, де доглядала хворого чоловіка, який помер від коронавірусу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *