Підозру на коронавірус у Кременці знято

Щодо чергового випадку підозри на COVID-19.

13 березня до ДУ”Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” надійшло термінове повідомлення щодо випадку підозри на коронавірусну інфекцію в особи, яка повернулася з Італії.

За результатами досліджень, проведених вірусологічною лабораторією, о 20:30 год. підозру на COVID-19 знято! Діагноз: грип А підтверджено лабораторно методом ПЛР. Нагадаємо, сьогодні епідеміологи досліджували підозру на коронавірус у Кременці. Місцева жителька повернулася з Італії, де доглядала хворого чоловіка, який помер від коронавірусу.