12 березня, рівно за півроку до старту місцевих виборів, у Тернополі відбулася пресконференція відомого громадського та політичного діяча, лідера політичної партії “Громадський рух “Рідна країна” Миколи Томенка.

За словами політика, позапарламентські політичні сили цьогоріч мають мало шансів навіть взяти участь у місцевих виборах, адже їм важко буде знаходити великі суми на внесення застави. В той час, як парламентські партії мають на це фінансування з державного бюджету.

— Як людина, яка представляє політичну команду, що зараз поза парламентом, я стривожений ситуацією, яка склалася сьогодні у парламентському середовищі, — зазначив Микола Томенко, звертаючись до тернопільських ЗМІ. — Теперішня Верховна Рада виробила правила гри, за якими місцеві вибори хочуть провести для вибраних і для тих, хто зараз у парламенті. Ті, хто поза парламентом, нині не мають жодного шансу взагалі брати участь у виборах.

Зокрема, політик аргументував свої застереження, апелюючи до діючого Виборчого кодексу, яким передбачені в десятки разів збільшені суми застав, порівняно з минулими виборами.

— За Виборчий кодекс усі проголосували, сказали, що це історична подія, обнялися, як заведено, заспівали гімн, а потім… прочитали текст. Відповідно до нього, щоб мені, наприклад, балотуватися у Тернопільську міську раду, треба заплатити 355 тисяч гривень застави, а в Тернопільську обласну раду — більше як півтора мільйона. За старою версією застава у міськраду була б 35,5 тис грн для політичної сили. Щоб балотуватися на посаду мера Києва, треба внести 8 мільйонів 240 тисяч грн (!) застави. Ми порахували, щоб брати участь у виборах на всій території України, одній політичній силі треба лише на заставу біля 100 мільйонів гривень, а виборчу компанію на що проводити? Чому нині парламентарям це подобається? Бо у них є бюджетне фінансування, їм є з чого платити заставу.

Крім цього, за словами Миколи Томенка, у правладній партії готують зміни до закону про вибори, згідно з якими на місцеві вибори реєструватимуть тільки ті політичні партії, які висунуть своїх кандидатів у двох третинах областей України в обласні та міські ради. А це ще більш фінансово непосильно для потенційних кандидатів, які не мають державної підтримки і є порівняно новими у політичному світі.

— Команда “Рідної країни” зараз готує документ, який затвердимо на найближчому з’їзді партії, він про те, що ми беремо на себе місію об’єднати позапарламентську, проукраїнську, проєвропейську опозицію, щоб разом змінити правила проведення місцевих виборів в Україні, — підкреслив Микола Томенко. — Щоб вибори відбулися демократично, і дали можливість брати в них участь усім політичним силам.

Ще один важливий момент, на якому акцентував Микола Томенко, — невизначеність повноважень та функцій місцевих рад, які досі не визначені ні Конституцією України, ні відповідними законами.

— Сьогодні ніхто у Верховній Раді не може дати відповідь, кого і під які повноваження ми обиратимемо на місцевих виборах, — сказав лідер “Рідної країни”. — У змінах до Конституції, за які збираються проголосувати до виборів, з’являється інститут префектів. У яких законах він прописаний? У жодному. Також з’являються інші повноваження обласних рад з виконкомами, які матимуть функції обласних адміністрацій. Де в законі це написано? Ніде. Тобто навіть якщо вони встигнуть внести зміни до Конституції, треба переписати і всі закони. Отже, кандидати будуть балотуватися у невідомо які ради і з невідомо якими повноваженнями. Україною зараз керує уряд непрофесійності, цинізму і хаосу.

Нагадаємо, офіційна виборча кампанія у місцеві ради почнеться 11 вересня 2020 року.

Ірина Гайсюль.