21:11 | 18.02.2025
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Новини Тернополя 

У Тернополі водій бетонозмішувача протаранив п’ять автівок

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Сьогодні водій бетонозмішувача Volvo не вжив необхідних заходів для запобігання самовільному руху транспортного засобу, унаслідок чого вантажівка пошкодила 5 припаркованих авто: BMW, Suzuki, Ford та два Jeep. Повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.

На щастя, ніхто не постраждав.
На 50-річного керманича патрульні склали відповідні адміністративні матеріали.
💡 Нагадуємо: згідно з п. 15.12 ПДР України, водій не повинен залишати транспортний засіб, не вживши всіх заходів, щоб не допустити його самовільного руху.

Будьте уважні та дотримуйтесь правил!

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