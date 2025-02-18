У Тернополі водій бетонозмішувача протаранив п’ять автівок

Сьогодні водій бетонозмішувача Volvo не вжив необхідних заходів для запобігання самовільному руху транспортного засобу, унаслідок чого вантажівка пошкодила 5 припаркованих авто: BMW, Suzuki, Ford та два Jeep. Повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.

На щастя, ніхто не постраждав.

На 50-річного керманича патрульні склали відповідні адміністративні матеріали.

Нагадуємо: згідно з п. 15.12 ПДР України, водій не повинен залишати транспортний засіб, не вживши всіх заходів, щоб не допустити його самовільного руху.