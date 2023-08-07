Понад 11 тисяч гривень за вишиванки перерахувала шахраєві жителька Чортківського району

У шахрайську пастку потрапила мешканка Чортківського району, котра наразі проживає у Франції. Жінка через інтернет хотіла придбати вишитий одяг, а залишилася без грошей та товару.

Про факт шахрайства, вчиненого щодо неї, потерпіла повідомила співробітників Чортківського райвідділу поліції. Як з’ясувалося, жінка в одній із соцмереж побачила рекламу про продаж вишиванок. Через месенджер зв’язалася з продавцем. Обговоривши умови, потерпіла перерахувала незнайомцю 10 500 гривень за дві вишиті сорочки. За декілька днів продавець знову написав жінці і повідомив, що ціна товару зросла і їй потрібно доплатити ще 960 гривень. Після цього пообіцяв відправити їй замовлення. Проте вишиванок потерпіла не отримала і гроші їй не повернули, а аферист перестав виходити на зв’язок.

За даним фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають заходя для встановлення особи шахрая та притягнення його до відповідальності.

Правоохоронці ж вкотре звертаються до громадян з проханням не довіряти незнайомцям та не перераховувати повну або часткову оплату товару чи послуг наперед.

Ретельно вивчайте усю інформацію про продавця, інтернет-магазин. Шукайте відгуки інших клієнтів в Інтернеті. Не виключено, що хтось вже став жертвою шахрая і попереджає інших про це інших.

У разі, якщо ви стали жертвою шахраїв, звертайтесь до найближчого відділення поліції або телефонуйте «102».