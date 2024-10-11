Потяг Львів – Чернівці, який курсує через Чортків та Заліщики, не курсуватиме два тижні

Про це повідомляє Львівська залізниця.

“До уваги пасажирів. З 14 по 28 жовтня цього року, а також в окремі дні листопада регіональний поїзд № 801/802 Львів — Чернівці через Чортків та Заліщики тимчасово не курсуватиме, оскільки рухомий склад вирушає на проведення технічного обслуговування перед зимовим сезоном”, – йдеться у повідомленні.

Поки не курсуватиме потяг № 801/802, зі Львова до Чорткова та Заліщиків можна буде з пересадкою у Тернополі.

Пасажири зможуть скористатися зі Львова до Тернополя поїздами № 13/14 Солотвино – Київ, № 55/56 Рахів, Івано-Франківськ – Київ, № 037/038 Ужгород – Одеса, № 35/36 Перемишль – Одеса, а потім пересісти на поїзд № 357/358 Київ – Коломия, Ясіня. Зворотно пасажири можуть дістатися Тернополя поїздом № 357/358, а потім пересісти на потяги № 25/26, № 35/36 до Львова.