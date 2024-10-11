Страшна війна продовжує вести свій кривавий лік. Повідомляють в Гримайлівській громаді.

Вона ламає людські долі та приносить з собою лише горе. Щодня ми платимо дуже високу ціну за нашу свободу і незалежність.

Зі скорботою сповіщаємо про загибель уродженця села Раштівці Матвійка Михайла Васильовича 22 січня 1983 року народження.

Захисник ЗСУ, навідник десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового взводу , десантно-штурмової роти, військової частини А1910, у війську з липня 2024 року.

Наш земляк мужньо виконував завдання по захисту Батьківщини на передовій. Михайло користувався авторитетом серед колег і підлеглих. Загинув 09 жовтня 2024 року під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Павлівка Сумської області .