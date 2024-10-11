Україна втратила ще одного свого вірного сина – загинув Михайло Матвійко з Тернопільщини
Страшна війна продовжує вести свій кривавий лік. Повідомляють в Гримайлівській громаді.
Вона ламає людські долі та приносить з собою лише горе. Щодня ми платимо дуже високу ціну за нашу свободу і незалежність.
Зі скорботою сповіщаємо про загибель уродженця села Раштівці Матвійка Михайла Васильовича 22 січня 1983 року народження.
Захисник ЗСУ, навідник десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового взводу , десантно-штурмової роти, військової частини А1910, у війську з липня 2024 року.
Наш земляк мужньо виконував завдання по захисту Батьківщини на передовій. Михайло користувався авторитетом серед колег і підлеглих. Загинув 09 жовтня 2024 року під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Павлівка Сумської області .
Україна втратила ще одного свого вірного сина, який героїчно боровся з підступним ворогом. Він був хорошим сином, найкращим братом, гідним нащадком своєї нації і вірним військовій присязі. Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі матері, рідних, друзів, знайомих.
Висловлюємо щирі співчуття родині з приводу непоправної втрати. У ці гіркі хвилини ми всією спільнотою схиляємо голови у скорботній шані перед пам’яттю Героя, який віддав життя, захищаючи спокій кожного українця.
Вічна пам’ять Герою!