Про зелень сімейства Мельників знають у всіх куточках Тернопілля

П’ятнадцять років тому Іванна та Юрій Мельники з Ворвулинців Заліщицького району подалися на заробітки в Італію. Там вони працювали у господарстві, де вирощують зелень. Повернувшись в Україну, подружжя вирішило скористатися набутим досвідом і на власному городі почали культивувати руколу та шпинат.

УДОМА НАЙКРАЩЕ

– На цю справу ми зважилися не одразу, – розповідає пані Іванна. – Нам дуже хотілося працювати, але не на когось – вистачило цього в Італії. Спочатку думали зайнятися торгівлею. За професією я економіст, тож гадала, що ми з цим впораємося. Та якось у мене промайнула думка: а чому б не вирощувати руколу і шпинат? Хай і не маємо агрономічної освіти, але у нас за плечима є понад п’ятнадцять років досвіду і знання, які навряд чи отримаєш у стінах вишу. Тим паче, що в Італії я завжди мріяла про власну справу. Тому можна лише уявити, як раділа, коли три роки тому на нашому городі збирала перший урожай руколи. Саме тоді зрозуміла, як важливо для людини – бути господарем на своїй землі. А ще коли поруч із тобою рідня! На город ми виходимо сім’єю: чоловік, син Андрій, його майбутня дружина Тая і наша невтомна бабуся Маруся, яка у свої 82 роки завзято трудиться, мов бджілка.

СТАВКА НА ОРГАНІКУ

Рукола і шпинат уже добре прижилися на городі сім’ї Мельників. Хоча, як зізнається господиня, не все одразу вдавалося. Адже клімат півдня Італії, де працювало подружжя, відрізняється від ворвулинецького. Втім наполеглива праця і величезне бажання трудитися дали свій результат: нині про зелень Мельників (крім руколи і шпинату, тут ще й вирощують кріп, петрушку, селеру, базилік, любисток, кінзу, різні сорти салатів) знають у всіх куточках Тернопілля. Запитаєте, в чому ж секрет такої популярності? Родзинка цієї продукції в тому, що вона – органічна.

– З самого початку ми зробили ставку на екологічно чисту зелень, – каже пані Іванна. – Адже мода на здорове харчування завжди в тренді. Ми не використовуємо жодних хімічних препаратів. Поливаємо город лише фільтрованою водою. Для підживлення, профілактики і боротьби з хворобами та шкідниками застосовуємо виключно корисні бактерії і природні засоби. Бували випадки, що нам доводилося знищувати чималу частину руколи, яку вразив грибок. Хімічні препарати впоралися б із цією проблемою швидше і коштують вони значно дешевше, порівняно з біологічними засобами. Але ми вирішили, що ліпше понесемо збитки, ніж завдамо шкоди нашому здоров’ю і тих, хто її споживає.

Господиня розповідає, що в боротьбі з грибковими та бектеріальними інфекціями добре зарекомендував себе препарат Фітоспорин. Одіум та фітофтору допоможе здолати такий настій: у десятилітровому відрі води розмішати чотири столові ложки харчової соди, двадцять крапель йоду і на кінчику ножа марганцю. Для підживлення рослин найкраще підійдуть закваски на основі коров’яка та різнотрав’я. Цей розчин залишають бродити на один-два тижні.

СМАЧНО, КОРИСНО І КОРИСНО

Свою сімейну справу Мельники розпочинали з руколи. За словами пані Іванни, у теплицю її висівають наприкінці вересня і вже через 25 днів отримують перший урожай. Відтак через десять днів листя зрізують удруге. Наступний урожай збирають навесні. Тільки-но зійде сніг, у відкритий грунт лягає насіння шпинату, а коли добре потепліє – і руколи. Водночас її сіють і в теплиці.

– За правильного догляду рукола у теплиці дає шість-сім зрізів, останній із них – у травні, – розповідає пані Іванна. – У відкритому грунті урожай збираємо три рази. А от шпинат можна сіяти до червня, тому що влітку він втрачає смакові якості, бо не переносить спеки. Зелене листя зрізуємо спеціальним зубчастим ножем і складаємо у пучки. Руколу найкраще збирати вранці, поки є роса. Шпинат, навпаки, – ввечері, а за прохолодної погоди можна і впродовж усього дня.

Зберігати руколу пані Іванна радить у холодильнику. Перед тим листочки слід легенько скропити не хлорованою водою, помістити рослини сторцем у контейнер і закрити його. Так рукола збереже свіжість до семи днів.

Шпинат найкраще тримати у холодильнику в щільно закритому пакеті. Також він добре піддається заморожуванню. А от рукола у такому вигляді втрачає корисні властивості, тож її краще смакувати у свіжому вигляді.

Обидві рослини заслужили популярність серед гурманів завдяки своєму пряному аромату, вишуканому смаку, зовнішній привабливості та корисним властивостям. Рукола і шпинат збагачують організм поживними речовинами та вітамінами, підвищують імунітет і борються з різними недугами.

– Зелені листочки цих рослин з успіхом використовують у кулінарії, – розповідає Іванна Мельник. – Особливо вдало вони поєднується у салатах, м’ясних та рибних стравах Тим, хто вперше пробує руколу, я завжди раджу приготувати ось такий салат: нашатковане листя змішати з нарізаним вареним яйцем, цибулею і майонезом. Впевнена, хто скоштує цю страву хоч один раз, полюбить руколу назавжди.

Марія БЕЗКОРОВАЙНА

Газета “Сільський господар плюс”