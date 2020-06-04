На Тернопільщині триває навчання пожежників-добровольців

У навчальному пункті аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області розпочався курс спеціальної підготовки членів добровільної пожежної охорони.

Байковецька ОТГ, що в Тернопільському районі, бере участь у проекті «Вдосконалення системи цивільного захисту в об’єднаних громадах України – Наступний крок», який розроблений Асоціацією добровільних пожежних команд Республіки Польща та має на меті допомогти створити добровільні пожежні команди у об’єднаних громадах.

Проект фінансує програма «ULEAD з Європою».

Для засвоєння практичних знань добровольців поділили на невеликі групи. Одним із пріоритетних напрямів був алгоритм надання домедичної допомоги потерпілим при пожежі, ДТП чи іншій надзвичайній ситуації.