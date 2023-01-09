Прокуратура вимагає в селищної ради взяти на баланс будівлю синагоги у с. Струсів

Теребовлянська окружна прокуратура подала позов до суду в інтересах держави до Микулинецької селищної ради про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання вчинити дії, спрямовані на набуття права власності на безхазяйне майно – будівлю синагоги ХIX ст., яка є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Встановлено, що вказана пам’ятка архітектури у с. Струсів Микулинецької ТГ перебуває під загрозою остаточного руйнування та знищення й це беззаперечно свідчить про необхідність проведення першочергових робіт для її збереження.

Відсутність власника протягом тривалого часу унеможливлює укладення охоронного договору з органом охорони культурної спадщини та проведення реставраційних робіт. Відтак прокуратура звернулась до суду в інтересах держави.